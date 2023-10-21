Качиньский прокомментировал результаты парламентских выборов в Польше

Лидер польского "Права и справедливости" Ярослав Качиньский в пятницу прокомментировал результаты парламентских выборов, которые не принесли победу партии, признав "ряд ошибок" во время кампании, сообщает Европейская правда.

Об этом Качиньский сказал на мероприятии провластной Gazeta Polska в селе Спала в центральной Польше, сообщает PAP.

Председатель ПиС подчеркнул, что во время избирательной кампании со стороны "Права и справедливости" был допущен "ряд ошибок", а результат партии "хороший, но не очень хороший".

Он не детализировал ошибки, о которых идет речь, зато сосредоточил внимание на "очень сильной оппозиции, которая не только нападала на власть, но и делала это насильственным и вульгарным способом", в частности через "очень насильственные демонстрации".

Качиньский также пожаловался на средства массовой информации, которые "имеют полную свободу" в Польше и в основном "находятся в руках оппозиции" или под влиянием оппозиции – как и "значительная часть власти" и суды.

Из-за "дезинформации" в СМИ, добавил он, "целые регионы, которые на самом деле должны были бы нас поддержать, поскольку получили от нас какую-то особенно сильную поддержку, не поддержали нас вообще на более высоком уровне, чем раньше".

"Здесь мы имеем дело с явлением, которое можно – и именно так делали некоторые наши советники – описать очень коротко: люди не голосуют из благодарности. И те, кто находится у власти, должны, прежде всего, показать недостатки другой стороны, то есть конкурентов", – подчеркнул Качиньский.

Напомним, согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.