Активность войск врага возле Авдеевки несколько снизилась - Силы обороны
Активность войск России возле Авдеевки несколько снизилась, хотя враг и продолжает "идти вперед", заверил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Штупун в эфире телемарафона.
"Враг несколько... можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед".
По словам Штупуна, Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из них - КАБы на Авдеевском направлении.
Напомним:
Тем временем Институт изучения войны сообщает, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.