Тихановская приехала в Молдову по приглашению Санду

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в Молдове по приглашению президента страны Майи Санду, провела встречу со спикером молдавского парламента Игорем Гросу и депутатами, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила ее пресс-служба.

В рамках визита в Молдову Тихановская встретилась с группой "За демократическую Беларусь" молдавского парламента.

"Во время встречи речь шла о сотрудничестве в международных парламентских организациях, противодействии российской пропаганде, а также работе с белорусской диаспорой в Молдове", – говорится в сообщении.

Молдавские депутаты также решили присоединиться к акции в поддержку белорусских политзаключенных и 12 ноября прийти к посольству Беларуси в Кишиневе с портретами политзаключенных. Спикер парламента Игорь Гросу в свою очередь подписал им открытки.

"Во время встречи была достигнута договоренность о двусторонней поддержке европейских стремлений Беларуси и Молдовы на всех международных площадках, а также о проведении белорусско-молдавской конференции по вопросам нейтралитета", – добавили в пресс-службе Тихановской.

О своем визите в Молдову лидер белорусской оппозиции объявила накануне. Она тогда сказала, что по приглашению Санду встретится с ней и примет участие в Женском форуме Молдовы.

Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо своего мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанная рядом западных государств легитимная представительница Беларуси.

Саму Тихановскую на родине приговорили к 15 годам лишения свободы.