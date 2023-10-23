Блинкен заявил, что Израиль не хочет контролировать Сектор Газа
Израиль абсолютно не намерен контролировать Сектор Газа. Поскольку израильтяне не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой террористических атак. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться к статус-кво. Они не могут вернуться к статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Сектором Газа и повторить то, что он сделал", - заявил он.
Блинкен подчеркнул, что у Израиля нет желания управлять Сектором Газа.
"Как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой. Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, пару десятилетий назад, но они не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой самых ужасных террористических атак, исходящих из Сектора Газа", - добавил он.
По его словам, необходимо найти гарантии, которые не позволили бы ХАМАСУ совершать атаки на Израиль.
"Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возврату к израильскому управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать. Существуют различные идеи относительно того, что за этим может последовать, но все это, на мой взгляд, требует работы, и работать над этим нужно даже сейчас, когда Израиль справляется с существующей угрозой", - добавил Блинкен.