Блинкен заявил, что Израиль не хочет контролировать Сектор Газа

Израиль абсолютно не намерен контролировать Сектор Газа. Поскольку израильтяне не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой террористических атак.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться к статус-кво. Они не могут вернуться к статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Сектором Газа и повторить то, что он сделал" , - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что у Израиля нет желания управлять Сектором Газа.

"Как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой. Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, пару десятилетий назад, но они не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой самых ужасных террористических атак, исходящих из Сектора Газа" , - добавил он.

По его словам, необходимо найти гарантии, которые не позволили бы ХАМАСУ совершать атаки на Израиль.