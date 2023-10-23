Германия планирует ограничить помощь Украине на 5 млрд евро – СМИ

Минобороны Германии бьет тревогу, поскольку министр финансов Кристиан Линднер в проекте бюджета на 2024 год заложил слишком мало денег для помощи Украине, не хватает более 5 млрд евро.﻿ Об этом сообщает Bild, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Утверждается, что в проекте бюджета указано лишь 120 млн евро для Украины, хотя министерство обороны Германии ожидает, что в следующем году Киеву понадобится 5,22 млрд. В Бундесвере рассказали, на что должно быть выделено больше денег:

880 млн на ПВО;

675 млн на боевые бронированные машины;

390 млн на обучение;

935 млн на средства защиты;

2,34 млрд. на ремонт, запчасти и логистику.

Также в бюджет не включено 525 млн евро на замену Бундесверу уже переданной техники. Издание отмечает, что окончательно бюджет будет утвержден в середине ноября, к тому времени будут идти переговоры.

"Мы должны сдержать свое слово. Не должно быть так, что у нас иссякнут финансовые возможности, когда дело дойдет до помощи Украине в следующем году" , - заявил ответственный за оборонный бюджет в комитете Андреас Шварц.

Он добавил, что министр финансов обязан предоставить дополнительные миллиарды на помощь Киеву, ведь Украина должна иметь возможность положиться на обещания Германии.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Также в конце октября Берлин выделил 200 млн евро финансовой помощи на восстановление Украины.