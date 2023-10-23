Курс валют НБУ на 23 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 22 октября, упал на 7 коп до 36.54 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 38.70 за 1 евро.
Рубль подорожал на 6 коп до 3.83 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 44.37 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 41.00 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 8.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.540100
|EUR
|Евро
|38.703300
|RUB
|Рубль
|0.382670
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.367000
|CHF
|Швейцарский франк
|41.001000
|PLN
|Польский злотый
|8.667400