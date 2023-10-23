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Курс валют НБУ на 23 октября

Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, упал на 7 коп до 36.54 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 38.70 за 1 евро.

Рубль подорожал на 6 коп до 3.83 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 44.37 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 41.00 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 8.67 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.540100 --0.072
EUR Евро 38.703300 +0.052
RUB Рубль 0.382670 +0.006
GBP Фунт стерлингов 44.367000 --0.008
CHF Швейцарский франк 41.001000 +0.199
PLN Польский злотый 8.667400 --0.013

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