Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, упал на 7 коп до 36.54 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 38.70 за 1 евро.

Рубль подорожал на 6 коп до 3.83 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 44.37 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 41.00 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 8.67 за 1 польский злотый.