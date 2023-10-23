В израильской армии назвали условия для прекращения войны с ХАМАСом

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся, сообщил международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC, сообщает Украинская правда.

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников − всех 212 − и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это" , – сказал он.

Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, вместо этого заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... в соответствии с собственной моралью".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор" , − сказал представитель ЦАХАЛа.

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль стоит заставлять обеспечивать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".