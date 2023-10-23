В Одесской и Винницкой областях уничтожили 10 "Шахедов" – Силы обороны
Ночью противовоздушная оборона уничтожила 10 беспилотников Shahed в южных областях: 10 – в Одесской области и один – в Винницкой области.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Ночная атака продолжалась 3,5 часа.
"Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их и встретили подразделения противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 беспилотников были сбиты в Одесской области, еще один – в Винницкой области.
"Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили пожарники. Люди не пострадали", - отметили в Силах обороны юга.