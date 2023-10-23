В Сектор Газы прибыл второй конвой с гумпомощью от ООН

Второй конвой с гуманитарной помощью от ООН прибыл в Сектор Газа – он состоит из 14 грузовых автомобилей.﻿ Об этом заявил руководитель ООН по вопросам помощи Мартина Гриффитса, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

"Еще один проблеск надежды для миллионов людей, остро нуждающихся в гуманитарной помощи. Но им нужно больше, гораздо больше" , - написал он.

Местные СМИ сообщают, что в конвой не вошло топливо из-за опасений с израильской стороны по его назначению.

Напомним, 21 октября между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться через КПП.

В ООН заявили, что такого количества грузовиков "явно недостаточно" и призвали к дальнейшей поддержке мирного населения. А Байден рассказал, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая чрезвычайно важна для благосостояния людей.