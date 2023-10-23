ВСУ за сутки уничтожили 870 оккупантов, 12 танков и 25 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 военных РФ, а также уничтожили 12 танков, 25 артиллерийских систем, 22 бронемашины и другую военную технику противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 294700 (+870) человек ликвидировано,
- танков ‒ 5093 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 9653 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 7057 (+25) ед,
- РСЗО - 825 ед,
- средства ПВО - 551 (+2) ед,
- самолетов - 320 ед,
- вертолетов - 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),
- крылатые ракеты - 1536 (+1) ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9419 (+15) ед,
- специальная техника – 998 (+7).