В ВСУ рассказали, почему российская ПВО сбивает свою авиацию

То, что российские оккупанты сбивают свои собственные самолеты и вертолеты может объясняться так называемым "дружественным огнем". И такие случаи происходят уже не в первый раз.﻿ Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Есть такое выражение friendly fire ("дружеский огонь"). Не исключено, что летательные аппараты могут попадать под "дружеский огонь" из-за нескоординированности действий" , - рассказал Игнат.

По словам спикера, это уже не первые случаи. Кроме того, "в конце концов, во многих войнах такое случается".

"То, что они (оккупанты, - ред.) скулят, то это мы тоже видим, фиксируем. Это еще одно подтверждение. Как говорят у нас в Воздушных силах - это объективный контроль, что враг подтвердил потерю самолета/вертолета от собственного оружия. Это для нас отличная информация" , - констатировал Игнат.

Напомним, российские паблики вчера сообщили, что оккупанты сбили собственный Мі-8МТВ-5. Экипаж погиб. При этом сами захватчики не скрывают, что "дружественный огонь" уже не редкость и практически стал традицией. Кроме того, как пишут в соцсетях, первую единицу авиации, которую РФ потеряла в войне в Украине тоже сбила их собственная ПВО.