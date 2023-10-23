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Оккупанты вчера обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК

Оккупанты вчера обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК
Фото: иллюстративное, dtek.cоm

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК. Об этом говорится в сообщении компании.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

"В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", – отметили в компании.

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