Оккупанты вчера обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК
Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК. Об этом говорится в сообщении компании.
"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
В компании сообщили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.
"В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", – отметили в компании.