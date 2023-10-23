Оккупанты вчера обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК. Об этом говорится в сообщении компании.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших" , – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.