В Воздушных силах показали работу ПВО: "Стопроцентный результат"
В Воздушных силах показали работу зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Hawk ночью 23 октября, когда ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели.
Видео обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который наряду с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо!" – отметил Олещук.
Он добавил, что "западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя".
"Благодарю всех защитников неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами!", - написал командующий.