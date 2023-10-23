Бои в Авдеевке не останавливаются, оккупанты "лезут как бешеные" - ВГА

Глава Авдеевкой военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россиян не останавливают огромные потери при штурмах. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, в минувшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано очень много обстрелов и бомбежек авиацией.

"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много" , — сказал Барабаш.

Он отметил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, ВСУ отбили штурмы в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Опытного, Тоненького и Невельского — тут было более 20 атак.