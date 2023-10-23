Какие области за сутки атаковала Россия – сводки ОВА

За сутки российская армия совершила атаки на 11 областей Украины, применяла ударные беспилотники, артиллерию, авиацию. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 понедельника, 23 октября, сообщает Укринформ.

В Киевской области ночью в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. По враждебным целям работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.

В Черниговской области враг из минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский и Черниговский районы. Данные уточняются.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили три обстрела приграничных территорий и общин. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины. В Зноб-Новгородской общине повреждено нежилое помещение.

Вчера в течение дня россияне совершили 5 минометных обстрелов. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Свесская, Шалыгинская, Новослободская и Краснопольская общины.

В Запорожской области за сутки войска РФ обстреляли 24 населенных пункта. 153 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Красного, Волшебного, Преображенки, Гуляйпольского, Щербаков, Новодаровки, Степного, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Россияне совершили 14 атак БпЛА по Гуляйполю, Новодаровке, Роботину, Белогорью, Пятихаткам, Малым Щербакам и Каменскому, авиационный удар по Орехову, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Роботино, Полтавку, Новодаровку, Камянское и Пятихатки. Поврежден дом.

В Днепропетровской области вчера днем тяжелая артиллерия захватчиков била по Никополю. Повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек, автомобиль. Под утро оккупанты направили на область ракету. Ее уничтожили украинские защитники.

В Харьковской области в результате удара по селу Куриловка Купянского района поврежден частный дом, два многоквартирных дома, объект критической инфраструктуры. Раненая женщина в возрасте 39 лет.

Также вчера враг нанес удар КАБ по селу Кившаровка Купянского района, повреждено здание профессионально-технического училища и детсад. Днем россияне из артиллерии обстреляли село Петропавловка Купянского района. В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района получил ранение 81-летний мужчина.

В Луганской области удары с неба потерпели Надежда и Невское. Невское и Белогоровку русская армия обстреляла из минометов и артиллерии. За сутки войска РФ совершили 131 обстрел Луганщины, выпустили 552 снаряда.

В Донецкой области под огнем захватчиков находились Константиновка, Часов Яр, Калиновка, Васюковка, Авдеевка, Нетайлово, Торецк, Бердичи, Богоявленко, Курахово. Повреждены ЛЭП, газопровод, три автомобиля, магазин, Кураховская ТЭС. На Донетчине за сутки три человека погибли и трое получили ранения.

В Николаевской области вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины.

Россияне ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 9 дронов Shahed. В Одесском районе обломки дрона повредили крышу состава припортовой инфраструктуры. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали.

По Херсонской области агрессоры совершили 73 обстрела, выпустили 469 снарядов, из них по Херсону - 12 обстрелов (46 снарядов). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов. В результате удара по Станиславу повреждены более 30 жилых домов, лицей, магазины, церковь, здание коммунального предприятия, линия электропередач, газопровод.

Под вражеским огнем вчера днем оказался Херсон. Есть попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.