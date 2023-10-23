МИД Германии: Из-за войны на Ближнем Востоке ЕС внимательнее смотрит на Украину

Учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. Об этом сообщила глава МИД Германии, прибыв на встречу министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге в понедельник, сообщает Европейская правда.

Анналена Бербок отметила, что кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну России против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще более внимательно, чем мы это делали в прошлом" , – сказала глава МИД Германии.

Она заявила, что сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.