Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Авдеевке – глава ВГА

Постоянный обстрел российских сил дороги, ведущей к Авдеевке, затрудняет эвакуацию и поставки гуманитарной помощи в город. Несмотря на это, местные жители неохотно покидают Авдеевку – по состоянию на утро 23 октября в городе остается 1601 человек. Об этом сказал глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Радио Свобода.

"Очень сложная логистика. 22 километра в город постоянно под обстрелами – и днем, и ночью. Соответственно, это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика – это все через одну дорогу.

Конечно, враг пытается ее перерезать. Враг пытается держать ее постоянно под обстрелами. Если у них есть возможность, разрешает погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них сигнал для того, чтобы открывать огонь" , – говорит Барабаш.

По словам главы МВА, сегодня из Авдеевки должна пройти эвакуация. А вот последние три дня ее не было. И не из-за рисков обстрела, а из-за нежелания людей. Барабаш говорит, что убеждать горожан уехать очень сложно:

"Очень горький опыт даже в нашей общине. Это село Опытное, которое относится к нашему сообществу. Когда оно было частично оккупировано, и у нас не было возможности завозить туда гуманитарную помощь, и в принципе заезжать не было возможности. И они об этом все знают". .И вот такие вещи на них даже не очень влияют. Ответы очень просты: "надеемся, что до того не дойдет, что наши сейчас их отгонят как дальше, и у нас будет тише, и все будет хорошо".

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