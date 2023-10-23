Более 800 украинских предприятий релоцировались из-за войны

С начала полномасштабной войны в Украине по программе релокации в более безопасные регионы переехали 840 предприятий, из которых 667 уже работают на новом месте. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот", по состоянию на конец сентября, сообщает Экономическая правда.

По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или расположенных в зоне боевых действий, в шестнадцать регионов страны.

Наибольшая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области – 120 и 199 компаний соответственно. Также наиболее востребованными у предпринимателей безопасными регионами стали Черновицкая область – 78 релокантов и Ивано-Франковская область – 70.

А наименее популярными оказались Одесская – 3 бизнеса, Житомирщина – 6 компаний, и Кировоградщина – 17.