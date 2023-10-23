Лидеры США и стран ЕС призвали Израиль к защите гражданских

Президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мэлони выпустили в ночь на понедельник, 23 октября, совместное заявление по поводу "конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС", сообщает Deutsche Welle.

Они подтвердили свою поддержку Израилю и его права на защиту от терроризма, а также призвали израильские власти к соблюдению международного гуманитарного права, в частности, защиты гражданского населения, сообщил Белый дом.

Западные лидеры поздравили освобождение ХАМАСом двух заложников и призвали к немедленному освобождению всех остальных похищенных боевиками. Они также обязались координировать действия по поддержке своих граждан в регионе, в частности тех, кто хочет покинуть Сектор Газа.

Руководители стран поздравили сообщения о доставке палестинцам в секторе Газа конвоев с гуманитарной помощью. Они обязались продолжать координацию действий с партнерами в регионе для обеспечения постоянного и безопасного доступа людей к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой для удовлетворения основных гуманитарных потребностей.

Кроме того, они обязались продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе ключевых партнеров в регионе, для предотвращения распространения конфликта и сохранения стабильности на Ближнем Востоке.