Более 330 граждан Украины ожидают эвакуацию из Газы – посол

На эвакуацию из Полосы Газа записалось 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в этом регионе гораздо больше – около 500. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан может открыть завтра.

"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд". Ситуация очень сложная.

К сожалению, мы здесь совершенно бессильны, как посольство здесь что-то сделать для помощи. Кроме того, что формировать эти списки, передавать согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", – рассказал он.

Корнийчук добавил, что кроме эвакуации граждан Украины, посольство также помогает вывезти из Сектора Газа граждан других государств.

"Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками" , – говорит посол.

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