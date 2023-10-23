Удары ATACMS: аналитики подсчитали, сколько вертолетов потеряла РФ

Украинские военные в результате удара дальнобойными ракетами ATACMS по вражеским аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожили 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены. Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитика, расследователя, автора проектов Oryx и Bellingcat Якуба Яновского, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По данным аналитика, в результате атаки были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8 россиян.

Кроме того, еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

Яновский отметил, что Oryx для надежности отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, отметил он, речь идет о безвозвратных потерях, но достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать, пока нет.

Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.