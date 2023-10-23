Россияне за сутки сбросили на Херсонщину более 40 управляемых авиабомб – Гуменюк

По правобережной Херсонщине за прошедшие сутки российские войска нанесли удар более 40 управляемыми авиабомбами. Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

"Враг продолжает давить на мирное население, в частности тактической авиацией. Снова в приоритете у врага управляемые авиабомбы. В эти боевые сутки мы можем сказать, что враг пересек отметку в 40 бомб за одни сутки. Направил по правобережной Херсонщине более 40 таких боеприпасов. это 500-килограммовый тротиловый эквивалент - чрезвычайная разрушительная сила. Более полусотни домов разрушены" , - рассказала она в эфире национального телемарафона.

По ее словам, от российских ударов пострадали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов.

На днях Наталья Гуменюк заявила, что противник продолжает применять управляемые авиабомбы "достаточно массированно", а увеличение количества российских обстрелов на юге связано с "опасениями оккупантов по продвижению украинских войск".

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