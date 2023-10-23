Президент Израиля о Палестине: Не могу говорить о двух государствах
Президент Израиля Ицхак Герцог не готов говорить о реализации идеи относительно создания Палестинского государства, пока идет борьба с палестинской террористической организацией ХАМАС, сообщает Украинская правда.
Герцог отверг обвинения в том, что израильские бомбардировки Газы имеют непропорциональное влияние на гражданское население, и заявил, что Израиль не имеет другого выбора, кроме как ликвидировать ХАМАС.
На вопрос о том, что произойдет с Газой, если Израиль уничтожит ХАМАС, президент Израиля сказал, что это решение будет за премьером Беньямином Нетаньяху.
Герцог не захотел говорить о возможности создания Палестинского государства.
"Реальность разрушена. Люди задают себе глубокие вопросы. Возможно ли это? Могу ли я помириться с соседом, который хочет отрезать головы моим детям? Возможно ли это? Я не могу обсуждать это (решение о двух государствах – ред.) сейчас, когда моя нация истекает кровью, болит и страдает", – сказал он.
"Я всегда думаю о том, какое видение мы можем создать. Я верю во включение Израиля в регион. В рамках этого процесса мы должны найти способ дальнейшей жизни с палестинцами, но не тогда, когда они празднуют тот факт, что столько тысяч израильтян убито в результате самого ужасного террористического нападения в современности", – добавил президент Израиля.