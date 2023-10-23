В Одесской области застрелился депутат сельского совета – СМИ

Депутат Шабовской сельской громады Одесской области Василий Тимофеев застрелился в своем доме, сообщает Украинская правда.

По данным журналистов местного издания "Думская", представитель партии "Доверяй делам" оставил предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в случившемся.

Сообщается, что Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно переделанного) пистолета.

В прокуратуре Одесской области подтвердили изданию информацию о смерти депутата, отметив, что по данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (самоубийство).