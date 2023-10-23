Шмыгаль: Украина получила 1,5 млрд евро транша от ЕС

Европейский Союз в понедельник, 23 сентября, перечислил Украине девятый в 2023 году транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Финансы.

"Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро – это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой" , — говорится в заявлении Шмыгаля.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 132-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.

До конца года Украина должна получить еще два транша.

Премьер рассчитывает, что в следующем году Евросоюз выделит еще 18 млрд евро финансовой помощи.