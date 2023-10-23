Главное следственное управление СБУ официально возглавил фигурант антикоррупционного расследования

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца, который с 2019 года исполнял обязанности руководителя этой структуры.﻿ Об этом говорится в указе главы государства от 23 октября, сообщает Украинская правда.

"Назначить Швеца Андрея Зиновийовича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины" , – говорится в тексте документа.

По данным расследования "Схем", Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" - одном из самых дорогих элитных поселений Киевщины с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.

Как отмечали журналисты, сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которые бы отображались в налоговых органах и которыми можно было объяснить элитный стиль жизни руководителя следствия СБУ.

В пресс-службе СБУ тогда объясняли, что после увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Швец, мол, более года занимался предпринимательской деятельностью. Также указывалось, что дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья.

Другими указами президент уволил Анатолия Денисенко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Зато на эту должность президент назначил Владимира Петриченко, уволив его с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя Службы безопасности, а Тамара Пашковская назначена на должность начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности.

Кроме того, на должность начальника департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности назначен Андрей Падалка.