В Киеве мужчина ударил подростка ножом в грудь – тот скончался

Правоохранители задержали киевлянина, который ударил 14-летнего подростка ножом в грудь, что привело к смерти потерпевшего, сообщает Украинская правда.

Вечером 22 октября в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение от врачей "скорой" о том, что рядом с многоэтажкой они констатировали смерть несовершеннолетнего парня.

По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские, участковые офицеры полиции, следственно-оперативные группы Днепровского и Главного управлений полиции, а также ювенальные полицейские и кинологи.

По словам следователя Днепровского управления полиции Юрия Черныша, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сначала между парнем и мужчиной возник спор из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь. После совершенного нападавший покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали "скорую". Врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, но вынуждены были констатировать его смерть" , – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что участковые офицеры полиции разыскали подозреваемого по месту жительства.

"Орудие преступления - нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Мы изъяли вещественное доказательство из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причины смерти" , – добавили в полиции.

Следователи задержали киевлянина, 1977 года рождения. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

По словам следователя, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.