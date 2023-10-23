В НАПК отчитались о проверке военкомов: нашли 255 млн грн необоснованных активов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило необоснованные активы украинских военкомов на сумму более 255 млн грн, сообщает Лига.net.

Агентство заявляет, что во время мониторинга образа жизни руководителей военкоматов были обнаружены необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн — эти деньги обнаружили за последние полгода.

НАПК упоминает бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, у которого выявили незаконное обогащение на 189 млн грн, его подчиненный Денис Галушко был пойман на незаконном обогащении на 14 млн грн. Начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров обогатился на 47 млн грн, у его жены, матери, тещи и сына обнаружили недвижимость и автопарк.

Руководитель Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикал обогатился на 8,5 млн грн — его отец и жена за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли.

Заместитель начальника Полтавского областного военкомата также приобрел необоснованные активы на 1,8 млн грн. Начальник Самборского районного военкомата Львовской области обогатился на 4,4 млн грн.

В сообщении сказано, что одной из наиболее распространенных коррупционных практик является получение взяток за избежание мобилизации через решения военно-врачебных комиссий.