Украинские военные корабли принимают участие в учениях в Британии

Украинские военные моряки и корабли ВМС Украины принимают участие в многонациональном обучении Joint Warrior -23-II, проводимом в пределах территориальных вод Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ.

От ВМС в практических действиях в море принимают участие противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов". Это происходит в рамках комплексной подготовки тактической группы противоминных действий под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании.

В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании.

Кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии и Дании.

"Основная цель подготовки состоит в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также взаимосовместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров. Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО" , - говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что целью учений является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций.