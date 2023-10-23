Кулеба поддерживает введение в Украине двойного гражданства

Множественное гражданство должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в речи ко Всемирному конгрессу украинцев, сообщает Укринформ.

"Конче необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство" , - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что он убежден в необходимости введения множественного гражданства, ведь "нужно руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире".

По его мнению, государство должно открыть возможность для миллионов украинцев за границей хранить свой украинский паспорт или получить его, а также принять как свершившийся факт, что с вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств.