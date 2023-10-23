WSJ: SpaceX заключила соглашение о запуске европейских спутников

Американская компания SpaceX подписала соглашение о запуске не менее четырех флагманских европейских спутников Galileo в следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Укринформ.

Как отмечается, SpaceX и Европейское космическое агентство недавно подписали соглашение о двух запусках в следующем году. В рамках миссии будут выведены по два спутника Galileo, сказал Хавьер Бенедикто, директор по навигации ЕКА.

Европейская комиссия вместе с государствами-членами ЕС еще должна окончательно одобрить соглашение. Вероятно, это произойдет до конца года, говорят источники издания.