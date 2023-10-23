ЕС одобрил санкции против Нигера, где произошел госпереворот

Совет ЕС одобрил "рамку" ограничительных мер против Нигера, где после госпереворота к власти пришла хунта, сообщает Европейская правда.

Ограничения должны "продемонстрировать готовность ЕС накладывать санкции на тех, кто подрывает стабильность, демократию и верховенство права в Нигере и представляет угрозу для мира и безопасности в регионе", заявили в коммюнике.

Согласованная "рамка" позволит ЕС накладывать санкции на соответствующих лиц и компании, которые будут включать замораживание активов и запрет предоставления средств, а также запрет въезда на территорию ЕС для физлиц.

В ЕС рассчитывают, что эти ограничения станут вкладом в усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению конституционного строя в стране.

"ЕС изначально решительно осудил государственный переворот в Нигере. Сегодняшним решением Евросоюз усиливает свою поддержку усилий ECOWAS и посылает четкий сигнал: за военные перевороты придется платить цену" , – отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Для беспрепятственного доступа в страну гуманитарной помощи санкционный режим предусматривает исключения в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2664.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум до сих пор остается под стражей.

Блок стран Западной Африки ECOWAS применил экономические ограничения против хунты и пригрозил военной интервенцией в Нигер, если военные не вернут власть законно избранному президенту. Впрочем, эти угрозы так и не реализовали.

Переворот в Нигере разрушил систему исторического влияния Парижа в бывших колониях Франции и Бельгии в государствах к югу от Сахары.

Франции пришлось забрать из страны своего посла, также Париж планирует до конца года полностью вывести военный контингент, который был там в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом.