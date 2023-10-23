МИД Литвы: РФ ожидала нападения на Израиль, чтобы возобновить наступление в Украине

Европа должна продолжать держать ситуацию в Украине в центре внимания, которая остается сложной: Россия ожидала момента, когда международное внимание будет приковано к конфликту между Израилем и ХАМАС, чтобы воспользоваться этим и возобновить свое наступление против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед началом встречи Совета министров ЕС в Люксембурге, сообщает Укринформ.

"Мы не можем забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая. Мы видели, что Россия возобновила наступление. Это напомнило нам, что Россия ожидает ситуации, подобные этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание моих главных надежд, что мы сможем направить четкое послание путем продолжения финансирования, что Европа отдана поддержке целей украинской обороны" , - сказал литовский чиновник.

Он отметил, что сегодня, впервые за длительное время, европейские министры начнут обсуждение не с Украины, а по ситуации, которая складывается вокруг Израиля и Палестины, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.

По словам министра иностранных дел Литвы, Европа должна доказать, что является важным партнером в разрешении этого кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые Европейский Союз отстаивает в Украине.

По словам Ландсбергиса, Европа должна научиться реагировать на многие кризисы одновременно. Европейцы могут гордиться тем, что они уже сделали для поддержки Украины, но они вынуждены реагировать и на другие кризисы, такие как конфликт между Израилем и ХАМАС, потенциальная новая вспышка противостояния между Арменией и Азербайджаном и другие - эти вопросы также сегодня входят в повестку дня министерской встречи.