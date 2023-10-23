Экс-нардеп Ефремов выехал в РФ, несмотря на обвинение в госизмене - "Схемы"

Бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, экс-депутат Александр Ефремов, обвиняемый в Украине в государственной измене, выехал из страны после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался. Как выяснили журналисты, сейчас он находится в Москве, сообщает Радио Свобода.

Перед вторжением Ефремов неоднократно ездил в Россию – в последний раз в феврале 2022 года. Журналисты также установили, что Ефремов зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на сына экс-депутата – Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость – около четырех миллионов долларов (150 миллионов гривен – ред.).

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. Сам экс-депутат говорить со "схемами" отказался.

В Украине 69-летний Александр Ефремов обвиняется в ряде преступлений. В частности, по версии следствия депутат способствовал созданию группировки "Луганская народная республика", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году. Обвиняют его также в государственной измене. Сам Ефремов эти обвинения отвергает, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело по нему находится в стадии судебного разбирательства.

Ефремов вышел из-под стражи в 2019 году после трех лет пребывания в следственном изоляторе Старобельска (Луганская область). Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца до ноября 2019 года, которое после этого не продлили. Одним из адвокатов экс-депутата по делу был Андрей Смирнов, ныне являющийся заместителем руководителя Офиса президента Украины.

После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно уезжать за границу. В частности – в Россию. В том числе – прямо в преддверии полномасштабного вторжения.

Как установили Схемы с помощью источников с доступом к данным о пересечении границы, экс-депутат четыре раза ездил туда через Бачевск. Это пункт пропуска в Сумской области через государственную границу Украины на границе с Россией. Такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го. В последний раз Ефремов напрямую съездил в Россию прямо накануне вторжения российских войск – уехал 4 февраля 2022 года и по тому же маршруту вернулся в Украину 19 февраля.

А уже 18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину железной дорогой через контрольно-пропускной пункт "Чоп (Страж)", на границе со Словакией, до сих пор не вернулся.

Как выяснили "Схемы", сейчас Ефремов – в Москве. В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух столичных апартаментов.

В частности, это Москва, Чапаевский переулок, 3. Это данные по истокам из базы частной медицинской лаборатории "Гемотест" за 2021 год. По этому адресу расположен элитный жилой комплекс "Триумф-Палас" – второй по высоте небоскреб в России после "Москва Сити", построенный в стиле сталинского ампира.

Местом регистрации Ефремова указаны двухэтажные апартаменты, расположенные на 26-м и 27-м этажах общей площадью 466,5 квадратных метров. Как установили "Схемы", получив выписку из российского реестра недвижимости, они с 2016 года оформлены на сына Ефремова – Игоря. Стоимость таких апартаментов, по данным профильных сайтов по продаже недвижимости, составляет около 280 миллионов рублей или 2,8 миллиона долларов.

В другой записи с базы "Гемотест" за 2022 год указано еще одно место жительства бывшего регионала - это также апартаменты в "Триумф-Паласе", только на 11-м этаже. Общая площадь – 191,8 квадратного метра. Апартаменты, согласно данным "Росреестра", с 2007 года тоже принадлежат сыну бывшего главы фракции "Партии регионов". Их стоимость, согласно данным профильных вебсайтов по продаже недвижимости, составляет около 115 миллионов рублей, или 1,2 миллиона долларов.

Таким образом, суммарная стоимость найденной журналистами московской недвижимости семьи Ефремовых составляет более 4 миллионов долларов (или более 150 миллионов гривен).

Отдельно, с помощью официального сайта Федеральной налоговой службы РФ, «Схемы» выяснили, что у экс-депутата российский индивидуальный налоговый номер. Органы РФ его учитывают в привязке к украинскому загранпаспорту Ефремова.

Также у бывшего парламентария есть и российский страховой номер (СНИЛС), позволяющий получать пенсионные выплаты на территории РФ. "Схемы" получили выписку из базы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, где указан стаж работы Ефремова еще во времена Советского Союза.

"Схемам" в ОГП сообщили, что у Ефремова нет меры пресечения и в розыск не объявлялся. На вопросы о местонахождении не ответили. В прокуратуре также добавили, что судебные заседания по делу не назначались, "что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска". Прокуратура упомянула о том, что дела Старобельского суда теперь должны рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Вместе с тем, отмечают в ОГП, информация о фактической передаче материалов дела Ефремова в другой суд им "не поступала".

Кто такой Ефремов

Александр Ефремов – давний соратник беглого президента Виктора Януковича.

После избрания Януковича президентом в 2010 году Ефремов возглавил фракцию «Партии регионов» в парламенте, также являлся руководителем ее луганской областной ячейки.

Всего, начиная с 2006 года, трижды избирался в Верховную Раду под флагами Партии регионов.

Ефремов голосовал за "диктаторские законы 16 января" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. партии "Оппозиционный блок" Александра Ефремова. Позже в Центральной избирательной комиссии заявили, что партия не сможет включить Ефремова, ведь истек срок для подачи кандидатов в списки.

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