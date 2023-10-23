На Купянском направлении усилят маневровую оборону – ВСУ

Украинские военные усилят маневренную оборону на Купянском направлении. Такое решение принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в ходе посещения позиций на этом участке фронта. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, генерал-полковник посетил позиции на Купянском направлении позавчера, в субботу 21 октября.

"Мы знаем, что на этом направлении враг пытается атаковать наши позиции, у него ничего не получается" , - отметил спикер.

Так, командующий Восточной группировкой войск Сырский непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию.

"Были даны определенные распоряжения, принято решение для усиления нашей маневренной обороны" , - рассказал Фитьо. ﻿

Представитель Сухопутных войск отметил, что наши защитники на этом отрезке фронта не только обороняются, но также предпринимают попытки улучшить свои позиции и отбросить противника при любой возможности.

В частности, за прошедшие сутки на Лиманско-Купянском направлении Силами обороны были отражены двадцать атак российских оккупантов, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного. Там противник нанес 13 авиационных ударов, то есть на десять больше, чем днем ранее, рассказал Фитьо.