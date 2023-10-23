WP: ЦРУ тесно сотрудничает с ГУР и СБУ, но обеспокоено некоторыми операциями в РФ

Американское ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов на развитие украинских спецслужб. Они тесно сотрудничают, однако сейчас ЦРУ пытается дистанцироваться от некоторых операций Киева по ликвидации.﻿ Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки и безопасности, сообщает Украинская правда.

"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях (Украины - ред.) участвовали элитные команды украинских оперативников, которые были сформированы, подготовлены и оснащены в тесном партнерстве с ЦРУ. Начиная с 2015 года, ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы, сообщили официальные лица.

Агентство предоставило Украине передовые системы наблюдения, тренировало новобранцев на объектах в Украине и США, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабах, которые было невозможно представить до того, как Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке Украины. По словам официальных лиц, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве" , – говорится в публикации.

Представители американской разведки заявили, что ЦРУ не участвовало в операциях по целенаправленному убийству, проводимых украинскими спецслужбами, и что работа управления была сосредоточена на усилении способности украинских служб собирать разведывательную информацию об опасном противнике.

Высокопоставленный представитель разведки заявил, что "любые потенциальные оперативные беспокойства были четко доведены до сведения украинских служб".

"Многие тайные операции Украины имели четкие военные цели и способствовали обороне страны. Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что Украина использует то, что официальные лица в Киеве называют "ликвидацией", как оружие в войне. Жажда Украины к "летальным операциям" усложнила ее сотрудничество с ЦРУ. Это поднимает вопрос соучастия агентства и вызывает беспокойство среди некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.

Даже те, кто считает подобные летальные миссии оправданными в военное время, ставят под сомнение полезность некоторых ударов и решений, которые привели к тому, что мишенью стали гражданские лица, включая Дугину или ее отца Александра Дугина, который, по словам официальных лиц, был целью, а не те россияне, которые имеют непосредственное отношение к войне" , – отмечает издание.

Высокопоставленный украинский в разговоре с WP отметил, что у Украины "слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать: люди, которые запускают ракеты, которые совершили зверства в Буче. А убийство дочери провоенного подстрекателя - это "очень цинично".

Другие выражали более широкое беспокойство относительно безжалостной тактики Украины, которая может показаться оправданной сейчас - особенно против страны, которую обвиняют в широкомасштабных военных зверствах - но впоследствии может оказаться, что ее будет трудно обуздать.

Бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ, комментируя работу украинских спецслужб, заявил, что сейчас "наблюдается рождение набора разведывательных служб, которые напоминают Моссад в 1970-х годах" (израильский Моссад обвиняют в совершении убийств в других странах - WP)

"Давление на Киев, которое требует от него побед над Россией и поиска путей сдерживания дальнейшей агрессии, создает стимулы для преувеличения послужного списка и возможностей украинских спецслужб. The Post проверила ключевые детали с помощью нескольких источников, включая западных чиновников, имеющих доступ к независимым потокам разведданных" , – говорится в статье.

"Все цели, которые поражает СБУ, являются абсолютно законными" , - сказал директор агентства Василий Малюк в заявлении, предоставленном The Post.

В заявлении не говорится о целенаправленных убийствах, но Малюк заявил, что Украина "делает все, чтобы справедливое наказание "настигло" всех предателей, военных преступников и коллаборационистов".

Нынешние и бывшие американские и украинские чиновники заявили, что обе стороны стараются сохранять тщательную дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями, которые проводят его партнеры в Киеве. По словам чиновников, после некоторых операций представители ЦРУ выражали беспокойство, но не прекращало оказывать поддержку.

"Мы никогда не привлекали наших международных партнеров к тайным операциям, особенно за линией фронта" , - сказал бывший высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности.

Оперативников СБУ и ГУР не сопровождали коллеги из ЦРУ. Украина избегала использования оружия или оборудования, которое можно было бы связать с американскими источниками, и даже потоки тайного финансирования были отделены.

"У нас было много ограничений в отношении оперативной работы с украинцами" , - сказал бывший сотрудник американской разведки.

Упор делался "больше на защищенной связи и торговле", а также на поиске новых потоков разведданных внутри России, "а не на том, "как взорвать мэра". У меня никогда не возникало ощущения, что мы были настолько вовлечены в разработку их операций".

Несмотря на это, официальные лица признавали, что границы иногда размывались. Офицеры ЦРУ в Киеве были проинформированы о некоторых из самых амбициозных планов Украины по нанесению ударов. В некоторых случаях, включая подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали беспокойство.

Украинские шпионы разработали собственную линию поведения относительно того, какие операции обсуждать, а какие держать в тайне.

"Были вещи, о которых мы, возможно, не хотели бы говорить с коллегами из ЦРУ" , - сказал второй представитель украинской службы безопасности, который участвовал в таких миссиях.

Он сказал, что пересечение этих границ приведет к лаконичному ответу со стороны американцев: "Мы не хотим быть частью этого".

Глубокое партнерство ЦРУ с Украиной, которое сохранилось даже тогда, когда страна была втянута в скандал с импичментом президента Дональда Трампа, представляет собой драматический поворот для агентств, которые десятилетиями находились по разные стороны холодной войны.

Отчасти из-за этого наследия, по словам официальных лиц, только в прошлом году ЦРУ исключило Украину из списка "небратских" стран, которые рассматриваются как представляющие угрозу безопасности, и контакты с их гражданами для сотрудников агентства запрещены без предварительного разрешения.

Сотрудничество между ЦРУ и Украиной началось после политических протестов 2014 года.

Сначала сотрудничество было незначительным, по словам официальных лиц, учитывая беспокойство обеих сторон тем, что в украинские службы все еще в значительной степени проникла российская ФСБ - российское ведомство, которое является главным наследником КГБ.

По словам чиновников, для управления этими рисками ЦРУ совместно с СБУ создали совершенно новое управление, которое сосредотачивается на так называемых "активных мероприятиях" против России и изолировано от других подразделений СБУ.

Новое подразделение получило прозаическое название "Пятое управление", чтобы отличить его от четырех других подразделений СБУ. Впоследствии было создано шестое управление, которое, по словам официальных лиц, сотрудничало с британской разведывательной службой.

По словам чиновников, тренировочные площадки были расположены за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж под руководством сотрудников ЦРУ.

План заключался в том, чтобы сформировать подразделения, "способные действовать за линией фронта и работать как тайные группы", сказал украинский чиновник, участвовавший в этой программе.

ЦРУ предоставило безопасные средства связи, оборудование для прослушивания, которое позволило Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту, и даже обеспечило маскировку и сепаратистскую форму, чтобы оперативникам было легче проникать в оккупированные города.

По словам официальных лиц, первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди марионеток России, а также на мероприятиях кибер- и электронного прослушивания. СБУ также начала усиливать диверсионные операции и миссии по захвату лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов, некоторых из которых доставили в тайные места заключения.

Но вскоре операции приобрели фатальный характер. За три года по меньшей мере полдюжины российских оперативников, высокопоставленных командиров сепаратистов или коллаборационистов были убиты в результате атак, которое часто объяснялось сведением внутренних счетов, но на самом деле было делом рук СБУ, сообщили украинские официальные лица.

Среди убитых был Евгений Жилин, лидер пророссийской группы боевиков на востоке Украины, которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Год спустя в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", в рамках операции, в которой женщина, обвинившая его в изнасиловании, была завербована, чтобы подложить ему бомбу, по словам бывшего чиновника, участвовавшего в этой миссии.

Украинские официальные лица заявили, что переход страны к более смертоносным методам был вызван российской агрессией, зверствами.

Помогая в развитии нового управления СБУ, ЦРУ параллельно начало еще более амбициозный проект с военной разведкой Украины.

ГУР, которое насчитывало менее 5 000 сотрудников, было вдвое меньше СБУ и имело более узкий фокус - на шпионаже и активных действиях против России. Кроме того, там работали более молодые сотрудники с меньшим опытом советских времен, тогда как СБУ все еще воспринималась как пронизанная российской разведкой организация.

"Мы подсчитали, что ГУР является меньшей и более гибкой организацией (чем СБУ - ред.), где мы можем иметь большее влияние" , - сказал бывший сотрудник американской разведки, работавший в Украине.

"ГУР была нашим маленьким ребенком. Мы давали им все новое оборудование и обучали их". Офицеры ГУР "были молодыми ребятами, а не генералами КГБ советских времен, тогда как СБУ была слишком большой для реформирования" , – сказал собеседник.

С 2015 года ЦРУ начало настолько масштабную трансформацию ГУР, что за несколько лет "мы будто отстроили его с нуля", - сказал бывший сотрудник американской разведки.

Один из главных "архитекторов" перестройки, который работал начальником отдела ЦРУ в Киеве. Сейчас он руководит оперативной группой в Украине в штаб-квартире ЦРУ.

По словам чиновников, ГУР начало набирать оперативников для своего нового отдела активных мероприятий. На объектах в Украине, а затем и в Соединенных Штатах, оперативники ГУР обучались навыкам, начиная от тайных маневров в тылу врага и заканчивая работой с платформами для хранения оружия и взрывчатки. Американские официальные лица заявили, что тренировки были направлены на то, чтобы помочь украинским оперативникам защитить себя в опасной среде, контролируемой Россией, а не нанести ущерб российским целям.

По словам официальных лиц, некоторые из новобранцев ГУР были переведены из СБУ, и их привлекла возможность перейти в конкурирующую службу, которая получила новые полномочия и ресурсы.

Среди них - Василий Бурба, который до прихода в ГУР руководил операциями Пятого управления СБУ, а с 2016 по 2020 год занимал должность директора ведомства. Бурба стал настолько близким союзником ЦРУ - и воспринимался как мишень Москвы - что, когда его уволили с работы после избрания президентом Владимира Зеленского, агентство предоставило ему бронированный автомобиль, говорят чиновники. Бурба отказался от комментариев для этой статьи.

По словам чиновников, ЦРУ помогло ГУР приобрести самые современные системы наблюдения и электронного прослушивания. Они включали мобильное оборудование, которое можно было разместить вдоль контролируемых Россией линий на востоке Украины, а также программное обеспечение, которое использовалось для прослушивания мобильных телефонов кремлевских чиновников, посещавших оккупированную территорию из Москвы. По словам официальных лиц, украинскими системами руководили украинские офицеры, но все полученное передавалось американцам.

Обеспокоенное тем, что устаревшее оборудование ГУР, вероятно, было скомпрометировано российской разведкой, ЦРУ заплатило за новые штаб-квартиры для военизированного подразделения ГУР "Спецназ" и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж.

По словам официальных лиц, новые возможности были потрясающими.

"За один день мы могли перехватывать от 250 000 до 300 000 отдельных сообщений" от российских военных и подразделений ФСБ, - сказал бывший высокопоставленный чиновник ГУР. "Информации было так много, что мы не могли справиться с ней сами".

По словам официальных лиц, массивы данных передавались через новый объект, построенный ЦРУ, в Вашингтон, где их тщательно изучали аналитики ЦРУ и АНБ (Агентство нацбезопасности).

"Мы давали им возможность - через нас - собирать информацию о российских целях" , - сказал бывший сотрудник ГУР.

Отвечая на вопрос о размере инвестиций ЦРУ, чиновник сказал: "Это были миллионы долларов: "Это были миллионы долларов".

Со временем ГУР также разработало сеть источников в аппарате безопасности России, в том числе в подразделении ФСБ, ответственном за операции в Украине. В знак доверия между США и Украиной, по словам официальных лиц, ЦРУ было разрешено иметь прямой контакт с агентами, завербованными и управляемыми украинской разведкой.

Полученные в результате разведывательные данные по большей части были скрыты от общественности, за редкими исключениями. СБУ начала публиковать компрометирующие или позорные перехваты переговоров, в том числе один из них, на котором российские командиры обсуждали вину своей страны в сбивании пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" в 2014 году.

Несмотря на это, официальные лица заявили, что разведданные, полученные благодаря сотрудничеству между США и Украиной, имеют свои пределы. Например, предупреждения администрации Байдена о решимости российского президента Владимира Путина свергнуть киевское правительство основывались прежде всего на отдельных потоках разведданных, к которым Украина изначально не была посвящена.

Определенным образом, по словам чиновников, собственные усилия Украины по сбору информации подпитывали скептицизм Зеленского и других относительно планов Путина, поскольку они подслушивали военные подразделения и подразделения ФСБ, которые сами не были проинформированы об этом до самого начала войны.

"Они получали точную картину от людей, которые также были в неведении" , - сказал один американский чиновник.

По словам источников издания, обе структуры ГУР, которые финансировало ЦРУ, были среди десятков ключевых объектов, ставших мишенью российских ударов в первые дни войны. Эти объекты продолжают функционировать.

Новые возможности украинской разведки оказались ценными с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, в результате которых были убиты несколько командиров и едва не был убит высокопоставленный российский офицер Валерий Герасимов.

В течение последнего года миссии спецслужб все чаще сосредотачивались на целях не только в тылу врага, но и на территории России.

За последний год СБУ дважды наносила удары по Крымскому мосту, в том числе в октябре 2022 года, когда произошел взрыв, в результате которого погибло пять человек и образовалась дыра в полосах движения в западном направлении.

Зеленский сначала отрицал ответственность Украины. Но директор СБУ Малюк чрезвычайно подробно описал операцию в интервью в начале этого года, признав, что его служба разместила мощную взрывчатку в грузовике, который перевозил рулоны целлофана промышленного размера.

Как и в других операциях СБУ, в операции были задействованы невольные соучастники, в том числе водитель грузовика, который погиб во время взрыва. Американские чиновники, которые были уведомлены заранее, выразили беспокойство по поводу нападения, опасаясь эскалации со стороны России.

Эти опасения, вероятно, развеялись к тому времени, когда СБУ нанесла второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские беспилотники, разработанные в рамках сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведывательных служб.

Публичный отчет Малыша об операции противоречит типичным разведывательным методам, но помогает Киеву заявить о своих успехах и отражает растущее соперничество с ГУР. Кирилл Буданов, руководитель военной разведки Украины, имеет привычку хвастаться достижениями своего ведомства и насмехаться над Москвой.

Обе службы в определенной степени пересекаются, хотя официальные лица говорят, что СБУ, как правило, выполняет более сложные миссии с более длительным сроком выполнения, тогда как ГУР имеет тенденцию работать быстрее. Украинские официальные лица отрицают, что любое из этих ведомств непосредственно причастно к атаке на трубопровод "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года, хотя американские и другие западные спецслужбы пришли к выводу, что Украина была связана с этим сговором.

ГУР использовал собственный парк беспилотников для осуществления десятков атак на российской территории, в том числе ударов, которые проникали сквозь российскую противовоздушную оборону и попадали в здания в Москве. Среди них - операция в мае 2023 года, которая на короткое время подожгла часть крыши в Кремле.

В этих ударах участвовали как беспилотники дальнего радиуса действия, запущенные с территории Украины, так и команды оперативников и партизан, работавших внутри России, сообщили официальные лица. По словам чиновника, участвовавшего в сделках, двигатели для некоторых беспилотников были приобретены у китайских поставщиков за счет частного финансирования, которое не может быть связано с украинскими источниками.

Представители силовых структур заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения - молчаливого или иного - от Зеленского. Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы о комментариях.

Скептики, однако, обеспокоены тем, что использование Украиной целенаправленных убийств и ударов беспилотников по московским высоткам не помогает ни ее борьбе с Россией, ни ее долгосрочным стремлением вступить в НАТО и ЕС.

Высокопоставленный украинский чиновник, который тесно сотрудничал с западными правительствами, координируя поддержку Украины, заявил, что нападения на некомбатантов и бомбардировки московских зданий подпитывают лживый нарратив Путина о том, что Украина представляет растущую опасность для рядовых россиян.

"Это подкрепляет его ложь о том, что украинцы придут за ними" , - сказал чиновник.

WP отмечает, что взрыв автомобиля, в результате которого погиб Дугин в прошлом году, продолжает оставаться одним из самых экстремальных случаев смертельной мести.

Нападение имело целью убить Александра Дугина, когда он вместе с дочерью выходил с культурного фестиваля, где провоенизированный идеолог, которого иногда называют "мозгом Путина", выступал с лекцией. Ожидалось, что они поедут вместе, но Дугин сел в другую машину.

По словам сотрудников Службы безопасности, которые знали об этой операции, украинские оперативники установили в ящике для кота в машине потайной отсек и использовали его для сокрытия компонентов бомбы.