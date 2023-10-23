СМИ: СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова

Служба безопасности Украины благодаря полученным разведывательным данным едва не уничтожила российского начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в то время находился на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Новые возможности украинской разведки доказали свою ценность с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова".

В материале говорится, что возможности СБУ выросли благодаря помощи ЦРУ, которое, начиная с 2015 года, потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы.

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