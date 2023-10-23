Продуктовая корзина украинца 2023: как изменились цены на базовые продукты

Цены на продуктовую корзину в Украине за прошедшие пять лет выросли в 1,5 раза. За последние два года, с учетом великой войны, цена на продуктовую корзину выросла в 1,3 раза, сообщает Экономическая правда.

Такие результаты вытекают из расчетов ЭП.

Для оценки средней стоимости продуктовой корзины в странах следует сформировать минимальный набор из базовых товаров: молоко, хлеб, яйца, рис, гречка, куриное филе, картофель и яблоки.

Все цены сравнивались на портале Минфин, где средняя стоимость продуктов формируется на основе данных разных супермаркетов.

Стоимость продуктового набора

Собрать минимальную продуктовую корзину на 20 октября можно за 430 грн. Львиную долю денег нужно отдать за мясо. Килограмм куриного филе в среднем стоит в супермаркетах почти 149 грн (около 35% от общей стоимости).

Также большая часть расходов уходит на рис и яйца. На них суммарно приходится почти 30% стоимости всей корзины.

Самые низкие цены на картофель и яблоки – суммарно 5,5% от стоимости продуктового набора.

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022-го. В то же время, средние потребительские цены на продукты питания в первый месяц осени снизились еще на 0,6% (по сравнению с августом).

В то же время, стоимость некоторых продуктов питания, наоборот, выросла. Больше всего в сентябре подорожали яйца – на 12,3% (после длительного периода понижения с апреля). В целом рост стоимости куриных яиц осенью является сезонным явлением.

Как менялась стоимость продуктового набора

После полномасштабного вторжения существенно выросли цены на большинство товаров из продуктовой корзины. Если сравнивать октябрь 2021 года и октябрь прошлого года, то стоимость продуктовой корзины выросла в 1,3 раза. Цены на куриные яйца выросли в 1,7 раза.

Более того, в осенне-зимний период 2022 года стоимость яиц выросла почти до 80 грн. Тогда в Минагрополитики обуславливали такой рост сокращения предложения из-за войны.

Прекратили работу или сократили производство Дмитровская птицефабрика Донецкой области и филиал Богодуховской птицефабрики Харьковщины. Кроме того, на временно оккупированной территории оказался птицекомплекс "Чернобаевский". Он был одним из крупнейших производителей яиц в Украине.

Также на 2022 год существенно выросла стоимость гречки – в 1,8 раза по сравнению с октябрем 2021 года. В то же время, уже в этом году цены на крупу рекордно упали. На август цены на гречку в Украине по сравнению с прошлым годом снизились на 53%, вернувшись на довоенный уровень – 44,4 грн/кг.

В 2023 году больше всего выросли цены на куриное филе (+15 грн по отношению к октябрю 2022 года) и рис (+5,3 грн). Также на несколько гривен выросла цена на яблоки и молоко.