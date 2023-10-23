СМИ: Венгрия снова не дала выделить 500 млн евро из фонда ЕС для Украины

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии – она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", – пишет журналист.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for ???????? when EU foreign ministers met today. the ???????? bank OTP has been de-listed from the "doing business in ???????? blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023

В начале октября Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.