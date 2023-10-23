СМИ: Венгрия снова не дала выделить 500 млн евро из фонда ЕС для Украины
Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.
По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии – она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", – пишет журналист.
В начале октября Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.
Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.
На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.