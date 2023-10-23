Close button

Зеленский провел заседание Ставки: исключительно о наступлении и обороне

Зеленский провел заседание Ставки: исключительно о наступлении и обороне
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла исключительно о ситуации на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях.
Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли".

Новости

Популярные темы форума

analytics