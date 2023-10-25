Залужный посетил один из пунктов управления Воздушных сил
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 октября посетил один из пунктов управления Воздушных сил, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
"С начальником Генерального штаба и командующим Воздушными Силами обсудили ключевые вопросы относительно усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период".
Залужный поблагодарил пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведку Воздушных Сил, которые ежедневно обеспечивают результат.