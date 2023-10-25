Удар по Хмельнитчине: в МАГАТЭ рассказали о ситуации вокруг ХАЭС

В результате взрывов вблизи Хмельницкой АЭС в ночь на 25 октября временно исчезло энергоснабжение на некоторых внешних станциях радиационного мониторинга ХАЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Эксперты МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали в 01:26, а позже прогремели два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 км от станции.

Прямого повреждения площадки ХАЭС не было, и взрывы не повлияли на работу атомной станции и ее подключение к национальной электросети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов. Станции сейсмического мониторинга, установленные в районе ХАЭС, зафиксировали также сейсмические последствия взрывов.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война. Тот факт, что многочисленные окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может так не повезти. Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой" , – подчеркнул Гросси.

Кроме того, отключение электроэнергии в соседнем районе Славуты вынудило две из 11 внешних станций радиационного мониторинга станции временно перейти на резервный источник питания, прежде чем внешнее электроснабжение было восстановлено во второй половине дня. Кроме того, в результате повреждений, возникших в соседнем городе Нетешин, часть персонала ХАЭС работала дома, сообщили на станции.

На ХАЭС два реактора, один из которых сейчас работает, а один был планово остановлен в начале августа.

Как сообщалось, в ночь на 25 октября российские войска нанесли удар по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС. Из-за повреждений линий электропередачи было обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.