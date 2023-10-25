Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа
Валлийский парламент – Сенедд – в среду поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в соцсети Twitter (X).
Посольство выразило благодарность Сенедду за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенным против украинцев.
"Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и повышении уровня осведомленности о миллионах невинных жертв!" – добавили там.
Принятая парламентом Уэльса резолюция указывает, что он считает Голодомор "заранее спланированным преступлением, совершенным и возглавляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины", и признает его актом геноцида.
Также резолюция отмечает "решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мирового сообщества к жестокости Голодомора" и подтверждает поддержку народа Украины в его борьбе против агрессии РФ.
На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.
На прошлой неделе, напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Соединенные Штаты почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.