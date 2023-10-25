Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа

Валлийский парламент – Сенедд – в среду поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в соцсети Twitter (X).

Посольство выразило благодарность Сенедду за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенным против украинцев.

"Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и повышении уровня осведомленности о миллионах невинных жертв!" – добавили там.

We are grateful to @SeneddWales @counselgenwales for recognizing the 1932–1933 Holodomor in Ukraine as genocide committed against Ukrainians. It’s a significant milestone in restoring historical justice and raising awareness about the millions of innocent victims! pic.twitter.com/LG2hXn3xXQ — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) October 25, 2023

Принятая парламентом Уэльса резолюция указывает, что он считает Голодомор "заранее спланированным преступлением, совершенным и возглавляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины", и признает его актом геноцида.

Также резолюция отмечает "решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мирового сообщества к жестокости Голодомора" и подтверждает поддержку народа Украины в его борьбе против агрессии РФ.

На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

На прошлой неделе, напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Соединенные Штаты почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.