Израиль готовится к наземной операции, все боевики ХАМАСа обречены - Нетаньяху
Израиль проводит подготовку к наземной операции в Секторе Газа. Все боевики ХАМАСа обречены, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Sky News.
Он отметил, что подготовка к вводу войск в Сектор Газа продолжается, а Армия оборона Израиля уже уничтожила тысячи террористов.
"Все боевики ХАМАСа обречены", - подчеркнул премьер.
При этом он отказался раскрывать детали планов Израиля по наземной операции, поскольку они должны быть неизвестны общественности.
"Я хочу внести ясность: сроки проведения операции ЦАХАЛа единогласно определяются кабинетом, который руководит войной, вместе с начальником Генерального штаба. Мы работаем для того, чтобы обеспечить наилучшие оптимальные условия для проведения следующих операций", - добавил Нетаньяху.
Глава израильского правительства также рассказал, что в стране объявят национальный день траура в память о погибших в результате действий ХАМАС.
Наземная операция Израиля
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.
В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.
Также планируется наземная операция в Секторе Газа. Сейчас на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.
Но сегодня, 25 октября, в СМИ появилась информация, что Нетаньяху готов отсрочить ввод войск, чтобы вести переговоры о заложниках.