Израиль готовится к наземной операции, все боевики ХАМАСа обречены - Нетаньяху

Израиль проводит подготовку к наземной операции в Секторе Газа. Все боевики ХАМАСа обречены, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Sky News.

Он отметил, что подготовка к вводу войск в Сектор Газа продолжается, а Армия оборона Израиля уже уничтожила тысячи террористов.

"Все боевики ХАМАСа обречены" , - подчеркнул премьер.

При этом он отказался раскрывать детали планов Израиля по наземной операции, поскольку они должны быть неизвестны общественности.

"Я хочу внести ясность: сроки проведения операции ЦАХАЛа единогласно определяются кабинетом, который руководит войной, вместе с начальником Генерального штаба. Мы работаем для того, чтобы обеспечить наилучшие оптимальные условия для проведения следующих операций" , - добавил Нетаньяху.

Глава израильского правительства также рассказал, что в стране объявят национальный день траура в память о погибших в результате действий ХАМАС.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также планируется наземная операция в Секторе Газа. Сейчас на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

Но сегодня, 25 октября, в СМИ появилась информация, что Нетаньяху готов отсрочить ввод войск, чтобы вести переговоры о заложниках.