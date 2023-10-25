Палата представителей США выбрала спикера – это республиканец-трампист

Палата представителей США в среду после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, представитель штата Луизиана и сторонник экс-президента Дональда Трампа, сообщает Европейская правда.

Джонсон, который стал четвертым номинантом от большинства на должность спикера нижней палаты Конгресса США за последние три недели, заручился поддержкой 220 однопартийцев при минимально необходимых 218. Все присутствующие представители Демократической партии США, как и в предыдущие разы, единодушно поддержали лидера фракции Хакима Джеффриса.

ФОТО: Скриншот трансляции

51-летний Майк Джонсон находится в Палате представителей с 2016 года и до сих пор был заместителем председателя республиканской фракции. Он представляет один из самых консервативных округов Луизианы и сам считается сторонником крайне правых взглядов.

Майк Джонсон: GETTY IMAGES

Джонсон также известен поддержкой бывшего президента США Дональда Трампа, который одобрил его кандидатуру. Он возглавлял юридическую защиту Трампа во время импичмента в Палате представителей и просил Верховный суд США отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины – F. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы на сокращение помощи Киеву.

Напомним, Палата представителей оставалась без спикера с 3 октября, когда должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

После этого республиканцы номинировали ультраправого Джима Джордана и умеренного Тома Эммера, но оба из-за отсутствия поддержки были вынуждены снять свои кандидатуры.

Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, без спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему. Именно поэтому лицо спикера нижней палаты Конгресса имеет значение и для Киева.