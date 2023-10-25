Группа врачей посетила Саакашвили и сделала выводы о его состоянии здоровья
На днях группа специалистов и экспертов осуществила очередной визит в клинику "Вивамед" с целью оценить состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает аппарат народного защитника Грузии.
"Целью визитов экспертной группы со дня ее создания был и есть контроль за предоставлением медицинских услуг пациенту. Группа не участвует в непосредственном процессе лечения пациента", - говорится в сообщении.
Жалобы на здоровье в Саакашвили
У экс-президента зафиксировали общую слабость, потерю равновесия, ощущение онемения конечностей, упадок сил, потерю концентрации и ухудшение памяти.
"Больной преимущественно лежит, испытывает слабость, на вопросы отвечает неохотно. Вес пациента - 70 кг, коленные рефлексы вялые, не может ходить в тандеме", - добавили специалисты.
Есть положительная динамика
На фоне приема препаратов у Саакашвили улучшается сон и больше не снятся кошмары. Эксперты указали, что симптоматическое лечение продолжается.
Эксперты и специалисты заявили, что после проведения осмотра могут с уверенностью сказать о положительной динамике.
"Хотя основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной требует тщательного медицинского наблюдения", - добавили в аппарате народного защитника.
Состояние здоровья Саакашвили
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали грузинские правоохранители еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.
С тех пор бывший президент Грузии восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его состояние здоровья значительно ухудшилось. Недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.
После этого президент Украины Владимир Зеленскийотдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла на ковер. Позже дипломата отправили в Тбилиси, ему посоветовали провести консультации с властями.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского лидера Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.