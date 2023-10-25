Группа врачей посетила Саакашвили и сделала выводы о его состоянии здоровья

На днях группа специалистов и экспертов осуществила очередной визит в клинику "Вивамед" с целью оценить состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает аппарат народного защитника Грузии.

"Целью визитов экспертной группы со дня ее создания был и есть контроль за предоставлением медицинских услуг пациенту. Группа не участвует в непосредственном процессе лечения пациента" , - говорится в сообщении.

Жалобы на здоровье в Саакашвили

У экс-президента зафиксировали общую слабость, потерю равновесия, ощущение онемения конечностей, упадок сил, потерю концентрации и ухудшение памяти.

"Больной преимущественно лежит, испытывает слабость, на вопросы отвечает неохотно. Вес пациента - 70 кг, коленные рефлексы вялые, не может ходить в тандеме" , - добавили специалисты.

Есть положительная динамика

На фоне приема препаратов у Саакашвили улучшается сон и больше не снятся кошмары. Эксперты указали, что симптоматическое лечение продолжается.

Эксперты и специалисты заявили, что после проведения осмотра могут с уверенностью сказать о положительной динамике.

"Хотя основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной требует тщательного медицинского наблюдения" , - добавили в аппарате народного защитника.

Состояние здоровья Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали грузинские правоохранители еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор бывший президент Грузии восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его состояние здоровья значительно ухудшилось. Недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.

После этого президент Украины Владимир Зеленскийотдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла на ковер. Позже дипломата отправили в Тбилиси, ему посоветовали провести консультации с властями.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского лидера Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.