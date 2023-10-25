Россияне нанесли удар по Бериславу Херсонской области: погиб ребенок
Российские войска вечером 25 октября нанесли удар по Бериславу, в результате чего погиб подросток, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
"Вечером оккупанты покрыли огнем жилой дом в городе. В результате обстрела погиб 13-летний парень", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение последних суток российские войска нанесли по Бериславу и другим населенным пунктам Херсонской области удары управляемыми авиабомбами.