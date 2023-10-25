Повреждено 1760 объектов: в Хмельницкой области подвели итоги российской атаки

В результате ночной атаки России по Шепетовскому району, Хмельницкой области, повреждено 1760 объектов инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Хочу поделиться с вами первыми итогами подсчета поврежденных объектов в результате вражеской атаки, которая произошла этой ночью в Шепетовском районе" , - сказал он.

По его словам, подсчитаны такие объекты в количестве 1760.

Из них:

многоквартирных домов - 282,

частных – 1404.

Объектов социальной инфраструктуры 74.

Из них:

образовательных 41,

сфера здравоохранения - 6,

заведений культуры – 14,

две церкви.

"Как мы видим, предстоит много работы по восстановлению" , - подытожил Тюрин.

Ночная атака

Напомним, сегодня, 25 октября, ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.