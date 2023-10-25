Повреждено 1760 объектов: в Хмельницкой области подвели итоги российской атаки
В результате ночной атаки России по Шепетовскому району, Хмельницкой области, повреждено 1760 объектов инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
"Хочу поделиться с вами первыми итогами подсчета поврежденных объектов в результате вражеской атаки, которая произошла этой ночью в Шепетовском районе", - сказал он.
По его словам, подсчитаны такие объекты в количестве 1760.
Из них:
- многоквартирных домов - 282,
- частных – 1404.
Объектов социальной инфраструктуры 74.
Из них:
- образовательных 41,
- сфера здравоохранения - 6,
- заведений культуры – 14,
- две церкви.
"Как мы видим, предстоит много работы по восстановлению", - подытожил Тюрин.
Ночная атака
Напомним, сегодня, 25 октября, ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.
Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.