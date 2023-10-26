ISW: РФ потеряла в штурмах Авдеевки более 109 единиц техники
Украинский офицер запаса обнародовал спутниковые снимки и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц техники под Авдеевкой с 10 по 20 октября. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Офицер запаса отметил, что большинство российских потерь составляют прежде всего боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и другие транспортные средства.
Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.
Цифры могут возрасти - около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.
Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.
24 октября российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали и оттеснили российские силы от Бердича (10 км к северо-западу от Авдеевки).
Российские войска 25 октября вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), Авдеевки, Тоненького (5 км к западу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).
Известный российский военный блогер 25 октября заявил, что российские войска достигли "серьезного тактического успеха" на подступах к Авдеевке и вблизи Степного и продвинулись к железнодорожному пути к северу от Авдеевки.
Другой российский блогер заявил, что российские войска продвигаются от Красногоровки до Новокалиново (7 км к северу от Авдеевки).
Российские силы утверждают, что контролируют террикон Авдеевки, как и украинский военный наблюдатель. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления и сообщил, что он является спорной "серой зоной".
Ключевые выводы ISW за 25 октября:
- Украинские войска незначительно продвинулись на западе Запорожской области и продолжили наступательные действия под Бахмутом 25 октября.
- Российские войска 25 октября вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление.
- 25 октября российские источники сообщили, что украинские силы возобновили более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и удерживают позиции в нескольких районах на восточном берегу.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска готовятся к осенне-зимним атакам России по Украине после очередной серии ударов российских беспилотников в ночь с 24 на 25 октября.
- Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября посетил командный пункт Восточной группировки войск на южно-донецком направлении (район границы Донецко-Запорожской области).
- 25 октября Министерство обороны России подтвердило, что генерал-лейтенант Андрей Кузьменко является командующим Восточной группировки войск РФ.
- Поддержка Кремлем ультранационалистической русской православной религии и идеологии, похоже, затрудняет способность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова балансировать между привлекательностью для своих чеченских мусульманских избирателей и сохранением приверженности Кремля.
- Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, к юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья, но не продвинулись.
- Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 25 октября 2023 года на службу в вооруженные силы России поступило почти 385 тысяч человек.
- Российские оккупационные власти продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для оправдания депортации украинских детей в Россию и дальнейшей консолидации контроля над оккупированными территориями Украины.