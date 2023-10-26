ISW: РФ потеряла в штурмах Авдеевки более 109 единиц техники

Украинский офицер запаса обнародовал спутниковые снимки и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц техники под Авдеевкой с 10 по 20 октября. ﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Офицер запаса отметил, что большинство российских потерь составляют прежде всего боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и другие транспортные средства.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

Цифры могут возрасти - около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.

Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.

24 октября российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали и оттеснили российские силы от Бердича (10 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска 25 октября вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), Авдеевки, Тоненького (5 км к западу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Известный российский военный блогер 25 октября заявил, что российские войска достигли "серьезного тактического успеха" на подступах к Авдеевке и вблизи Степного и продвинулись к железнодорожному пути к северу от Авдеевки.

Другой российский блогер заявил, что российские войска продвигаются от Красногоровки до Новокалиново (7 км к северу от Авдеевки).

Российские силы утверждают, что контролируют террикон Авдеевки, как и украинский военный наблюдатель. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления и сообщил, что он является спорной "серой зоной".

Ключевые выводы ISW за 25 октября: