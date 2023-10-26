В США мужчина устроил стрельбу, погибли 22 человека – СМИ

В ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли 22 человека. Об этом пишут CNN и Fox News, сообщает Украинская правда.

От 50 до 60 человек получили ранения в результате инцидентов, хотя точного числа раненых нет.

Подозреваемый остается на свободе, сообщил офис шерифа округа Андроскоггин.

Полиция призвала компании и предприятия закрыться, а людей не выходить из дома.

Позже стало известно, что стрельба велась в трех разных точках города.

Льюистон находится примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.

Президента США Джо Байдена также проинформировали о том, что известно о массовой стрельбе.

Льюистон находится примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.